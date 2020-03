„Starke Rückgänge“

Man müsse die Lage jeden Tag neu bewerten, heißt es. Zahlen hinsichtlich der Umsatzeinbußen können und wollen die Wettbüros derzeit noch nicht veröffentlichen. „Aber natürlich ist mit einem starken Rückgang zu rechnen“, sagt Newald. Aktuell versuchen die Anbieter sich mit eher ungewöhnlichen Angeboten über Wasser zu halten. Aber wie lange noch? In Italien etwa haben sämtliche Wettbüros bis April geschlossen. Gegenüber „Bildplus“ erklärt etwa der professionelle „Zocker“ Joachim Marnitz, er habe seine Arbeit für diese Saison eingestellt. „Einzelne Spieler und irgendwann ganze Mannschaften werden durch die Corona-Situation verunsichert. Das wird hier und da zu Motivationsproblemen führen und macht systematisches Wetten schwer bis unmöglich“, sagte Wett-Profi Marnitz - allerdings zu einem Zeitpunkt, an dem die deutsche Bundesliga noch am Plan festhielt, den Meisterschaftsbetrieb via Geisterspiele durchzuziehen.