Tests mit Protein-Brot

Die Mitarbeiter an den Standorten in Asten und Salzburg arbeiten gerade an Verbesserungen der Verpackung: „Außerdem zeigen die amerikanischen Händler Interesse an unserem Proteinprodukt, das wir momentan nach ersten Tests in Deutschland und Österreich fertig entwickeln.“ Bis zu 40.000 Brote werden pro Tag in Asten gebacken. Die Errichtung der Produktion kostete insgesamt 15 Millionen Euro, ein Schritt, den die Privatstiftung von Hilde Umdasch finanziell unterstützte.