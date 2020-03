Die Regierung brachte am Freitag auch ein umfassendes Paket auf den Weg unter anderem mit unbegrenzten Liquiditätshilfen für betroffene Unternehmen. Zudem will die Regierung den Unternehmen mit Steuererleichterungen helfen. Das würden Milliarden sein, die zunächst einmal nicht in der Staatskasse landen, so Finanzminister Olaf Scholz. Gesundheitsminister Jens Spahn appellierte an alle Krankenhäuser in Deutschland, unter anderem ihr ehemaliges Personal in die Spitäler zurückzuholen, wie die „Bild“ berichtete.