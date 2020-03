Das Risiko einer Ansteckung sei zu groß, argumentieren die 380-kV-Gegner in einem Brief an das zuständige Bundesministerium. Schon am Montag sollen auf der Bezirkshauptmannschaft Hallein die nächsten Enteignungsverhandlungen stattfinden. Die Leitungsgegner fordern nun aber einen einstweiligen Stopp der Verfahren.