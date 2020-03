Land und Bund kündigen Hilfspakete an

Was ihn ärgert: „Die Tourismus-Hilfspakete sind warme Luft. Ganzjahresbetrieben wäre geholfen, wenn ihnen die Lohnnebenkosten erlassen werden.“ Der Bundeskanzler wird heute, Samstag, ein Maßnahmenpaket vorstellen. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer will Geld in die Hand nehmen. Genaueres dazu wird erst nächste Woche bekannt gegeben. Für die Zeit nach der Hotelsperre zeigt sich Haslauer optimistisch: „Ich glaube daran, dass die Festspiele stattfinden können.“