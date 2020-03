Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat Freitagabend mit den Bürgermeistern des von einer Corona-Quarantäne betroffenen Paznauntals sowie St. Anton am Arlberg telefonisch konferiert. Der Regierungschef hat den betroffenen Gemeinden dabei Hilfe bei medizinischen Angelegenheiten zugesichert, sollte das notwendig sein. In regelmäßigem Abstand will man weiter in Kontakt bleiben.