Unterschiedliche Meldungen aus kleineren Gemeinden: In Empersdorf kamen weniger Wähler als normal, in St. Gallen war die Beteiligung ähnlich hoch wie 2015, berichtet Bürgermeister Armin Forstner. In Tieschen war bei Bürgermeister Martin Weber von einer „sehr guten“ Beteiligung die Rede, Turnau verzeichnete laut Ortschef Stefan Hofer gar ein deutliches Plus.