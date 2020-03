„Noch Details zu klären“

„Wir eruieren noch, wer genau von der Verordnung betroffen ist und offen halten darf, das ist nicht bei allen eindeutig“, sagt Ernst Kirchmayr, Eigentümer der PlusCity in Pasching und Chef der LentiaCity in Linz-Urfahr. Auch die Spar-European-Shopping-Centers, zu denen die Varena in Vöcklabruck, das max.center in Wels und die Weberzeile in Ried im Innkreis gehören, sprachen davon, „noch Details zu klären“.