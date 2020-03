Das Bundesheer verstärkt seinen Einsatz in Tirol zur Bewältigung des Coronavirus mit weiteren 30 Soldaten. Die Assistenzkräfte sollen das gesundheitsbehördliche Abreisemanagement von ausländischen Gästen aus dem Paznauntal und St. Anton am Arlberg unterstützen, teilte das Militärkommando Tirol am Freitagabend mit.