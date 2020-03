Die Basisversorgung ist gegeben, aber alles, was darüber hinausgeht, wird bis auf Weiteres reduziert„, sagt Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer über die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in sozialen Einrichtungen. In Oberösterreich gibt es 136 Senioren- und Pflegeheime, in denen 12.500 Menschen betreut werden.