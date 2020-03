„Habe so etwas noch nie erlebt“

Neben dem Gastgewerbe sind auch mehr als 37.000 Einzelhandelsgeschäfte von den vorübergehenden Schließungen betroffen. „Ich bin seit 1974 im Handel und habe so etwas noch nie erlebt“, so WKÖ-Handelsobmann Peter Buchmüller über die Ausnahmesituation für die heimische Handelsbranche.