Ich habe Flüge zu einer Fachmesse in Düsseldorf gebucht, die aber abgesagt wurde. Die Flüge werden mir jedoch nicht rückerstattet. Ist das in Ordnung?

Das Argument wird sein, dass die Flugtickets nicht an den Messebesuch gekoppelt sind, also leider ja. Stornieren Sie den Flug aber unbedingt, die Rückerstattung der Flughafentaxen und Steuern steht Ihnen zu.