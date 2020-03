Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wendete sich am Freitagabend mit einem Appell „nicht nur an die Vernunft, sondern auch an die gelebte Solidarität aller Steirerinnen und Steirer“ an die Öffentlichkeit: „Bietet älteren Menschen an, ihre Einkäufe zu erledigen, damit sie sich keiner zusätzlichen Ansteckungsgefahr aussetzen müssen. Mehr denn je müssen wir jetzt aufeinander schauen und zusammenhalten.“