Drastische Maßnahmen

Am Freitagnachmittag gab die Regierung im Rahmen einer Pressekonferenz weitere drastische Maßnahmen bekannt, um die Verbreitung des Virus so schnell wie möglich einzudämmen. Die Orte Galtür, Ischgl, See und Kappl im Paznauntal sowie St. Anton am Arlberg wurden unter Quarantäne gestellt, nicht essenzielle Geschäfte müssen für eine Woche schließen und Lokale dürfen nur mehr bis 15 Uhr offen haben.