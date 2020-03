Corona: Bargeldloses Zahlen in öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Öffis sollen in den kommenden Tagen auf bargeldlose Bezahlmöglichkeiten umgestellt werden. Die Vordertüre der Busse bleiben außerdem geschlossen. Schuschnig appelliert an alle, die bargeldlosen Bezahlmöglichkeiten zu nutzen und vor allem ältere Mitbürger dabei zu unterstützen.