Auf „Krisenbetrieb“ umgestellt haben ab heute die Landeskliniken in Niederösterreich. So werden alle nicht dringenden Operationen - etwa bei Grauem Star - verschoben. „Damit sollen Kapazitäten für besonders gefährdete Patienten sowie akute Erkrankungen freigehalten werden“ erklären Landesvize Stephan Pernkopf und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Ebenso gelte ab sofort ein striktes Besuchsverbot in sämtlichen Spitälern. Und für das Personal treten „individuelle Urlaubseinschränkungen in Kraft“, heißt es aus St. Pölten. Gleiches gilt für die Pflegezentren, so die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.