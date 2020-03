„Die Menschen können sich auch in dieser Krise auf uns verlassen“, sagt die steirische Soziallandesrätin Doris Kampus. Sowohl was die Betreuung von Menschen mit Behinderungen anbelangt, als auch in der Kinder- und Jugendhilfe „bleiben sämtliche Einrichtungen in der Steiermark geöffnet“, versichert sie gegenüber der “Steirerkrone".