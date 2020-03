Plötzlicher Reizhusten und viel Aufregung: In der Fachschule für wirtschaftliche Berufe in Wörgl klagten am Montagvormittag mehrere Schüler über Schwindel und Reizungen der Atemwege. Direktorin Helga Dobler-Fuchs veranlasste sofort die Evakuierung des Gebäudes. Insgesamt mussten 39 Schüler zur Abklärung in die umliegenden Spitäler gebracht werden. Schwer verletzt war aber zum Glück niemand.