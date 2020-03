Taxifahrten für Familienmitglieder

Mit Heinz-Christian Strache habe er nur selten Kontakt gehabt, hauptsächlich hätten Familienmitglieder, die mit dem Taxi gefahren sind, „ihn per Telefon oder WhatsApp oder iMessage beauftragt“, heißt es in dem Einvernahmeprotokoll, das der „Krone“ vorliegt. Strache habe die Taxidienste zwar selbst nie in Anspruch genommen, beauftragte den Taxler aber hin und wieder für Familienmitglieder (siehe SMS).