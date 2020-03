„Schlüsselpersonal“ arbeitet in den Dienststellen

Das unverzichtbare „Schlüsselpersonal“ werde von den Dienststellenleitern in zwei Teams eingeteilt, die immer wechselweise in den Dienststellen und zu Hause arbeiten. Ziel sei es, mit diesen zwei Teams und mit den restlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Home-Office den bisherigen Leistungsumfang möglichst abzudecken. Das gelte auch für alle Bürger-Service-Leistungen, wenngleich die Steirer angehalten seien, derzeit „nur dringend notwendige Amtswege zu tätigen“.