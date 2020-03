In zwei der von der Quarantäne betroffenen Gemeinden im Tiroler Paznauntal, See und Kappl, herrscht trotz der Maßnahme der Bundesregierung offenbar relative Gelassenheit. „Das wird sicher gut sein“, sagte der Bürgermeister von See, Anton Mallaun. Man werde die Situation „schon bewerkstelligen“, sagte auch der Bürgermeister von Kappl, Helmut Ladner.