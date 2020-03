Im Ort wundert man sich darüber - auch, weil die Bezirkshauptmannschaft der Gemeinde erst am Mittwoch in einer amtlichen Mitteilung Bescheid gegeben hat.„Auf Dauer war dies aus medizinischer Sicht nicht möglich. Auf Grund der Notwendigkeit, erkrankte Menschen und nicht infizierte Menschen zu trennen hat sich nach einer umfangreichen und langwierigen Suche nach einem Ersatzquartier, die ehemalige Frühstückspension in Piesendorf ergeben“, heißt es in der Mitteilung von BH-Leiter Bernhard Gratz dazu.