Nein, es ist sehr ruhig bei uns. Leider ist das halt jetzt so mit dem Virus. Es wird sicher auch noch weitere Fälle geben“, sagt Bad Gasteins Bürgermeister Gerhard Steinbauer. Weil ein Linzer (59) am Mittwoch in einem Kurhotel in der Pongauer Gemeinde positiv getestet wurde, steht das Fünf-Sterne-Quartier seit Donnerstag leer. Nur die Besitzerfamilie wohnt noch in der Unterkunft. „Wir haben das Hotel auf behördliche Anweisung sperren lassen“, schildert Steinbauer. Die Herberge bleibt zumindest bis zum 24. März geschlossen, 140 Gäste reisten ab Donnerstag ab.