Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, hat die Regierung am Freitagnachmittag neue drastische Maßnahmen verkündet. So werden die besonders betroffenen Gebiete in Tirol, das Paznauntal und St. Anton am Arlberg, isoliert, zudem dürfen Bars, Cafés und Restaurants österreichweit nur noch bis 15 Uhr offen haben. Die Versorgung der Österreicher mit Lebensmitteln, Medikamenten oder Bargeld bleibt ungeachtet der Maßnahmen sichergestellt. Die ganze Pressekonferenz mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer sehen Sie im Video oben.