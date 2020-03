„Das ist unglaublich. Ich bin so froh, das war ein sehr enger Kampf“, freute sich Hämmerle nach seinem zweiten Saisonerfolg nach jenem im Dezember im Montafon. Insgesamt war es der neunte Einzelerfolg für den Vorarlberger. Das Teilnehmerfeld beim Finale war stark dezimiert, weil einige Nationen vorzeitig abgereist waren. Der ÖSV-Tross tat dies am Freitag nach dem Bewerb gemeinsam mit den Ski-Crossern, die am Samstag zu ihrem Abschlussrennen nicht mehr antreten.