Kritik an Staatsanwaltschaft

Indes übte Wilhelm, der die Causa ins Rollen gebracht hatte, Kritik an der Staatsanwaltschaft. „Jede Staatsanwaltschaft ist laut Gesetz verpflichtet, alles was für einen Beschuldigten spricht, und alles, was gegen ihn spricht, zu erheben. Dies ist im vorliegenden Falle meines Erachtens nicht in zureichendem Ausmaß geschehen. Benannte Opferzeuginnen wurden nicht gehört bzw. konnten sich sehr leicht der Aussage entschlagen“, so der Blogger in einer Stellungnahme. Er selbst sei trotz der „umfassendsten Dokumentation der Vorfälle in Lucca und Erl“ von der Anklagebehörde nie angefragt oder gar einvernommen worden. Man habe sich auf „minder schwere Fälle“ beschränkt und den „einfacheren Weg der Einstellung durch Verjährung“ gewählt.