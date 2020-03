Außenminister Luigi Di Maio bedankte sich in einem Video noch gegen Mitternacht auf Facebook für diese Form der „Solidarität“. Der chinesische Staatschef Xi Jinping hatte am Mittwoch in einem Schreiben an seinen italienischen Amtskollegen Sergio Mattarella die Nähe seines Volkes zu den von der Coronavirus-Epidemie betroffenen Italienern ausgedrückt. „Die chinesische Regierung und das Volk unterstützen Italiens Bemühungen und sichern ihre Unterstützung im Kampf gegen die Epidemie zu“, hieß es.