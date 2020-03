Der Traum von der großen Kristallkugel erfüllte sich - zumindest in dieser Saison - nicht mehr, da die letzten geplanten Wettkämpfe aufgrund des Coronavirus abgesagt wurden. Die Trauer bei der 22-Jährigen hielt sich in Grenzen. „Ich bin jetzt schon froh, dass wir so schnell heimfliegen haben können“, erklärte sie im APA-Interview. Zwischenzeitlich sah es nämlich so aus, als würden sie in Oslo steckenbleiben. „Es ist aber alles gutgegangen.“