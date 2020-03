Details zu den Maßnahmen in Wiener Spitälern in Bezug auf das Coronavirus sind am Freitag bekannt gegeben worden. Neben Zutrittskontrollen ab der kommenden Woche sowie Besuchsverboten werden auch planbare Operationen verschoben. Zudem gilt der Aufruf an die Bevölkerung, nur bei absoluter Notwendigkeit den Weg in Spitalsambulanzen zu wählen.