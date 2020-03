Noch am Donnerstagabend hatten die Casinos in einer Aussendung dazu aufgerufen, den Freitag den 13. - der ist bei den Gästen sehr beliebt ist - nicht ins Casino zu kommen. Grund war die Beschränkung auf höchstens 100 Menschen in geschlossenen Räumen im Zuge der Maßnahmen gegen das gefährliche Coronavirus SARS-CoV-2.