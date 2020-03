Zukunft des Trinkens: Alkohol in chemischer Form

Der Umgang mit Alkohol wird sich in Zukunft laut Bell sowieso ändern: „Das Portfolio des Alkohols wird sich verändern. Es geht weg von der Quantität hin zu mehr Qualität. Food-Pairing mit Cocktails wird ebenfalls zunehmen. Alkohol wird immer mehr als Genussmittel und nicht als Rauschmittel angesehen. Man trinkt weniger, kauft dafür aber teureren Alkohol.“ Dass das Betrunkensein ganz verschwinden wird, glaubt Bell nicht. Jedoch kommen dann chemische Supplements zum Zug. „Chemische Substanzen in Drinkform, die auf das Gehirn genauso wie Alkohol wirken. So kommt man auch in einen Rauschzustand. Jedoch ist diese Form nicht schädlich und am nächsten Tag hat man auch keinen Kater.“