Ein Sieger in der 18. Runde der 3. Liga war mit Sicherheit Tabellenführer Marchfeld Donauauen. Zwar tat sich die Elf von Trainer Carsten Jancker beim Spiel in Traiskirchen extrem schwer - doch am Ende feierte man einen 3:1-Erfolg. Somit bauten die Mannsdorfer den Vorsprung auf Verfolger Rapid Wien II auf fünf Punkte aus. Denn die jungen Hütteldorfer kamen beim Auswärtsspiel in Neusiedl/See nicht über ein 2:2 hinaus. Nichts zu feiern hatte auch Schlusslicht SV Leobendorf. Die Laschet-Elf verlor bei Wiener Viktoria mit 1:2 und konnte somit keine Punkte auf die Konkurrenz gutmachen. Der Klassenerhalt ist weiter in großer Gefahr.