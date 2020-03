Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zählt ältere Menschen zu den „vulnerablen“ - also am meisten gefährdeten - Gruppen. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO hat „Menschen im Alter von über 60 Jahren“ neben Personen mit Grunderkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen wie etwa COPD und Krebs auf der Liste der besonders gefährdeten Menschen.