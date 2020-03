Während US-Präsident Donald Trump nach seiner von Unwahrheiten gespickten Rede zur Lage der Nation angesichts der weltweiten Coronavirus-Pandemie zunehmend unter Beschuss gerät, hat die hohe Politik das nächste prominente Coronavirus-Opfer: Die Ehefrau des kanadischen Premierministers Justin Trudeau, Sophie, wurde positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Trump hatte am Mittwoch ein einmonatiges Einreiseverbot für Reisende aus Europa angekündigt, das am Freitag um Mitternacht in Kraft treten soll. Anthony Fauci, Chefberater des Weißen Hauses, wenn es um Seuchen und Epidemien geht, warnte indessen in einer öffentlichen Anhörung: „Wir versagen.“