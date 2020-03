Den bisherigen Plänen der Regierung zufolge sollte eine Reihe von Ressorts mehr Geld erhalten. So sollte der Finanzrahmen für das Innenministerium in den kommenden Jahren um über 200 Millionen Euro jährlich aufgestockt werden, für das Justizministerium war laut durchgesickerten Informationen ein Plus von rund 150 Millionen Euro vorgesehen.