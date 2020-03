Spar: „Werden Öffnungszeiten nicht verkürzen“

Am Freitagvormittag bildeten sich teilweise längere Schlangen in den heimischen Supermärkten. „Leider kursieren in den sozialen Medien mittlerweile reihenweise Fake News, dass Supermärkte schließen würden“, so die Spar-Sprecherin. Die Lebensmittelkette will auch die Öffnungszeiten der Filialen nicht verkürzen. In Österreich gibt es 1557 Spar-, Eurospar- und Interspar-Standorte.