Forscher: Intensivbetten-Kapazität reicht noch 14 Tage

Berechnungen des Complexity Science Hub Vienna (CSH) zufolge könnte aufgrund der Coronavirus-Erkrankungen die Kapazität der Intensivbetten in österreichischen Spitälern in etwa 14 Tagen erschöpft sein. Einen Engpass an allen derzeit existierenden Spitalsbetten in Österreich erwarten die Forscher gegen Anfang April. Die Berechnungen gehen davon aus, dass die Ausbreitung exponentiell voranschreitet. Laut Kanzler Sebastian Kurz könnte die Zahl der Infizierten in einigen Tagen die Tausender- und in einer Woche die Zehntausendergrenze überschreiten.