Am Montag und Dienstag findet an den Schulen für Unter-14-Jährige noch grundsätzlich regulärer Unterricht statt, dieser muss von den Kindern jedoch nicht besucht werden. Eine Entschuldigung muss dafür nicht erbracht werden, hieß es am Freitagvormittag vom Gesundheitsministerium. Am Mittwoch gibt es dann auch wie geplant keinen regulären Unterricht mehr. Schüler unter 14 Jahren ohne Betreuungsmöglichkeit zu Hause werden am Schulstandort betreut.