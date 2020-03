Tirols Landeshauptmann bekräftigte noch einmal die Maßnahme, die Wintersaison in Tirol vorzeitig zu beenden. Am Wochenende wären im Zuge des Urlauberschichtwechsels 150.000 Gäste gekommen. „Das wäre unverantwortlich gewesen“, so Platter, der an alle Urlauber appelliert: „Bitte bleiben Sie zu Hause und besuchen Sie Tirol später einmal.“ In Tirol sind übrigens alle Hotels von der Schließung wegen des Coronavirus betroffen, also nicht nur jene in den Skigebieten. Ausnahmen gebe es nur für medizinisches Personal sowie im Geschäfts- bzw. Wirtschaftsbereich.