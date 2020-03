Eine Tochter überlebte

Das Ehepaar hatte bei den Osteranschlägen 2019 drei ihrer damals vier Kinder verloren. Alma (†15), Agnes (†12) und Alfred (†5) starben am 21. April in Colombo. Nur Tochter Astrid überlebte. Die Familie des Modeunternehmers hatte damals in Sri Lanka Urlaub gemacht.