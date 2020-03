Vorläufig letzter Railjet nach Prag am Freitagabend

Richtung Prag setzt sich der - vorläufig - letzte Railjet am Freitag um 19.10 Uhr von Wien aus in Bewegung. Ab Samstag verkehren die ÖBB-Railjets nicht mehr zwischen Wien und Breclav bzw. Przemysl und Graz, sondern nur noch zwischen Wien und Graz. Alle Züge von Wien nach Polen fallen aus, ebenso die IC-Züge Linz-Prag und die Nachtzug-Verbindung Wien-Berlin/Warschau. Regionalzüge Richtung Tschechien enden in Summerau, Retz, Hohenau oder Gmünd.