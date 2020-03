US-Fußball-Verbandschef Carlos Cordeiro ist nach umstrittenen Erklärungen in Gleichstellungsfragen zurückgetreten! Konkret geht es um eine juristische Auseinandersetzung mit dem Frauen-Nationalteam, das genauso wie die Männer entlohnt werden will. Vor Gericht argumentierte der Verband jüngst, dass Spielerinnen körperlich zu weniger in der Lage seien und weniger Verantwortung tragen würden. Die US-Frauen sind Weltmeister ...