Der Zufall entscheidet: Erst am Morgen jeden Tages verrät dieses Buch mittels eines eigens entwickelten Systems, wie viel wovon und wann auf den Tisch kommen darf. Auch wenn sich das Konzept an den neuestens wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert, lautet die Devise: Zurück zum Ursprung. „Der Urzeitmensch wusste am Vorabend nicht, ob er überhaupt am nächsten Tag etwas zu essen findet“, erklärt Bernd Österle. Fastentage wechseln sich mit bestimmten Lebensmitteln ab wie Beeren, Nüsse, Fisch oder Wurzelgemüse. Eine wichtige Rolle spiele auch das derzeit sehr populäre Intervallfasten.