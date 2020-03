Das Paar hat sich mit ihrem Kind in Vancouver Island in einer Luxusvilla mit Blick auf den See niedergelassen. Der Insider verriet dem „People“-Magazin, wie gut es dem kleinen Master Archie dort geht. „Er gedeiht prächtig“, so die Quelle. „Er greift nach Dingen und richtet sich auf. Er beginnt sich zu bewegen, was wirklich aufregend ist.“