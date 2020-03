Politische Linie der FPÖ „nicht mehr erkennbar“

Als ausschlaggebende Motivation für seinen Schritt gab Gerhard Wegscheidler die Art und Weise, wie seitens der Wiener Landespartei mit Heinz-Christian Strache und seiner Frau Philippa umgegangen wurde, an. Auch sei laut Wegscheidler die politische Linie seiner bisherigen FPÖ so gut wie nicht mehr erkennbar. „Es tut ihm sehr leid, dass nach über einem Jahrzehnt Mitgliedschaft in der FPÖ dieser Schritt notwendig geworden ist, aber er freut sich schon auf die Zusammenarbeit in seiner neuen politischen Familie, in der wir Bezirksrat Gerhard Wegscheidler herzlich willkommen heißen“, schloss Baron.