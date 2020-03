Eine andere Aussage von Hamilton, die in Melbourne die Runde machte, war: "Cash is king, Geld regiert die Welt“. Eine klare Stellungnahme für die Verschiebungen des GP-s. Jetzt, nach der Absage des WM-Auftakts meldeten sich auch andere F1-Piloten zu Wort: Ferrari-Pilot Charles Leclerc tweetete: „Wir konnten es kaum erwarten, das es wieder losgeht, aber das ist die beste Entscheidung, die Gesundheit von jedem is Prioritát. Passt auf euch auf, alle!“, schrieb der Monegasse.