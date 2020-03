Allein auf Instagram sind mehrere Fans zu sehen, die mit Hanks am weltberühmten Bondi Beach und vor dem Opernhaus in Sydney posieren. Am 5. März war Wilson vor 400 Leuten im Emporium Hotel South Bank in Brisbane als Sängerin aufgetreten. Am letzten Samstag sang sie dann vor 207 Fans im Utzon Room des Sydney Opera House.