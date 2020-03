Größte Badewannen-Party Österreichs im Live-Stream

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Partys, die nicht mehr draußen stattfinden können, auf diversen Apps gestartet werden. Die erste Badewannenparty ist gerade veröffentlich worden. Auf dem Instagram-Account von „summersplashofficial“ gibt es am Samstag ab 19 Uhr via Live-Stream die größte Badewannen-Poolparty Österreichs. Von zu Hause aus kann jeder mitfeiern und sich via Stream dazuschalten. Ob in der Wanne, im Whirlpool oder auch auf der Couch, so kommt die Party direkt in die eigenen vier Wände!