Erster Fall im UNO-Hauptquartier in New York

Das neuartige Coronavirus hat nun auch das UNO-Hauptquartier in New York erreicht. Eine philippinische Diplomatin wurde nach Diplomatenangaben vom Donnerstag positiv auf das Virus getestet. Die Frau sei zuletzt am Montag am Sitz der Vereinten Nationen gewesen. Einen Tag später habe sie sich krank gefühlt und testen lassen, das Ergebnis sei dann am Donnerstag übermittelt worden. Im UNO-Hauptquartier arbeiten rund 3.000 Menschen, zahlreiche weitere Diplomaten der 193 Mitgliedstaaten pendeln zwischen den Vertretungen ihrer Länder in der Gegend und dem UNO-Komplex. In der Wiener UNO-City wird ab Montag auf Heimarbeit umgestellt.