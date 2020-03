Unglaublich, dass bei einem Spiel, das 0:0 ausgeht, die Fetzen dermaßen fliegen können. Aber so geschah es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Libertadores-Cup. wo Gremio und Internacional das Stadtderby von Porto Alegre (Brasilien) bestritten. Es gab insgesamt acht Rote Karten nach einer Massenschlägerei in der 89. Minute. Das war erst das Hinspiel...